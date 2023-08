Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg: Drogen in Raviolidose versteckt

Berlin (ots)

Sonntagabend nahmen Einsatzkräfte einen Mann im Bahnhof Berlin Ostkreuz vorläufig fest, der diverse Drogen in manipulierten Dosen bei sich hatte.

Gegen 19:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann auf dem Ringbahnsteig. In dessen mitgeführter Reisetasche fanden die Beamtinnen und Beamten verschiedenste Drogen, welche in einer Raviolidose und in zwei Getränkedosen versteckt waren. Die Behältnisse sind mit Schraubverschlüssen versehen worden und waren von innen zur Beschwerung mit Gips verstärkt. Darüber hinaus hatte der 34-Jährige szenetypische Tüten als Verkaufseinheiten und eine Feinwaage dabei.

Die Bundespolizei leitete nach Rücksprache mit der zuständigen Polizei des Landes Berlin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den bereits polizeibekannten 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein. Bei einer durch eine Bereitschaftsstaatsanwältin angeordneten Wohnungsdurchsuchung sind keine weiteren Beweismittel aufgefunden worden.

