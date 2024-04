Polizei Salzgitter

POL-SZ: Polizeiliche Kriminalstatistik für den Bereich des Polizeikommissariats Peine 2023

Ein Dokument

Peine (ots)

Ähnlich wie in der jüngst vorgestellten PKS des Landes, zeigt sich auch in den Zahlen des Peiner Bereichs ein leichter Anstieg im Gesamtaufkommen der Straftaten. Aber auch die Aufklärungsquote konnte im Zurückliegenden Jahr gesteigert werden, so dass sie sogar noch leicht über dem stabil hohen Landesniveau liegt.

"Die große Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeikommissariates Peine haben trotz des Anstieges der Straftaten zu einer erhöhten Aufklärungsquote geführt", sagt Kommissariatsleiter Christian Priebe.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell