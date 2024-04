POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.04.2024- Einbruch in Wohnhaus

Peine (ots) - In der Nacht vom 04.04. auf den 05.04. ist in ein Fahrradgeschäft in der Vechelder Kolpingstraße eingebrochen worden. Mutmaßlich mehrere bislang unbekannte Täter haben über einen längeren Zeitraum eine Vielzahl von Fahrrädern, hauptsächlich E-Bikes, aus dem Geschäft gestohlen. Aufgrund der ...

mehr