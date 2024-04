Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kennzeichen gestohlen

Erfurt (ots)

In der Käthe-Kollwitz-Straße in Erfurt gerieten in den vergangenen Tagen zwei Anhänger in das Visier von Dieben. Die Unbekannten hatten sich den abgestellten Autoanhängern genähert und kurzerhand die Kennzeichen abmontiert. Mit ihrer Beute im Wert von 50 Euro machten sie sich aus dem Staub. Die Eigentümer bemerkten den Diebstahl Mittwochnachmittag und erstatteten Anzeige. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell