Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe

Erwitte (ots)

Am 12.05.2023, kam es gegen 12:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Am Mühlenwall und der Hauptstraße. Ein 73-jähriger Mann aus Korbach befuhr mit seinem Ford die Straße Am Mühlenwall und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach rechts in Richtung Lippstadt abzubiegen. Dabei übersah der 73-Jährige den vorfahrtberechtigten VW eines 49-jährigen Mannes aus Lippstadt, der aus Richtung der Bundesstraße 1 kommend in Richtung Lippstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sowohl beide Autofahrer als auch die 69-jährige Beifahrerin des Korbachers verletzt wurden und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell