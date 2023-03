POL-LIP: Detmold. Einbrüche in Kellerräume.

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (24.03.2023) versuchten bislang Unbekannte über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Niedernhof" in Brake einzubrechen. Zeugen beobachteten gegen 15 Uhr mehrere Personen bei dem Einbruchsversuch. Einer der Zeugen sprach die Gruppe an, vertrieb sie vom ...

