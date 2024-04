LPI-EF: Mit Falschgeld bezahlt

Erfurt (ots) - Eine erschreckende Bilanz zog die Polizei Dienstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle in der Alfred-Hess-Straße in Erfurt. Diese muss auf Grund von Sanierungsarbeiten des Erfurter Entwässerungsbetriebs in der Zeit vom 25. März bis voraussichtlich 6. April voll gesperrt werden. In nicht einmal drei Stunden durchfuhren 57 Verkehrsteilnehmer, trotz Vollsperrung, die Straße und wurden schließlich von der Polizei gestoppt. Alle erwartet nun ein Bußgeld in ...

