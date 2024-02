Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geplanter Aufzug in der Innenstadt

Gotha (ots)

Am 24. Februar 2024, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr, findet im Stadtgebiet eine Versammlung mit Aufzug statt. Bei dieser angemeldeten Versammlung werden circa 50 Pferdehalter mit Pferden, Kutschgespanne und Traktoren erwartet. Der Aufzug startet voraussichtlich in der Goldbacher Straße und verläuft unter anderem über die Parkallee sowie über den Hauptmarkt zur Goldbacher Straße zurück. Im gesamten Innenstadtbereich kommt es aufgrund dessen zu Verkehrsbeeinträchtigungen und temporär zu Sperrungen von Straßen entlang der Aufzugsstrecke. (jd)

