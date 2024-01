Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Aufbruch von Geldautomaten im Förde-Park (Folgemeldung

Zeugenaufruf)

Flensburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 02.01.2024, wurde ein Einbruch in die Geldautomaten der Nord-Ostsee Sparkasse im Förde-Park festgestellt. Nach ersten Ermittlungen sind die unbekannten Täter über das Dach in das Gebäude eingedrungen und haben die Geldautomaten gewaltsam geöffnet. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld im unteren sechsstelligen Bereich.

Ermittlungen ergaben, dass sich die Tat am 31.12.2023, in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht ereignet haben könnte. Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg ermittelt. Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum am Förde-Park beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0461-484-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell