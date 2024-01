Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Aufbruch von Geldautomaten im Förde-Park

Flensburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 02.01.2024, wurde festgestellt, dass Geldautomaten der Nord-Ostsee Sparkasse im Förde-Park durch unbekannte Täter aufgebrochen wurden. In der Zeit zwischen dem 30.12.23 nach Ladenschluss und dem Morgen des 02.01.2024, haben sich die unbekannten Täter Zugang zum Einkaufszentrum verschafft. Im Bereich der Geldautomaten haben die Täter vermutlich ein Loch in das Dach der Mall geschnitten. Im rückwärtigen Bereich der Automaten haben diese dann beide Automaten aufbrechen können und sind anschließend auf unbekannte Weise entkommen. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist derzeit noch unbekannt. Beamte der Bezirkskriminalinspektion Flensburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell