LPI-GTH: Weiterfahrt unterbunden

Arnstadt (ots) - Eine unbekannte männliche Person begab sich gestern, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr auf ein Grundstück in der Kirschallee und drang dort anschließend gewaltsam in ein Gartenhaus ein. Der Unbekannte wurde durch einen Zeugen gestört, ließ von seiner Tatausführung ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt ...

