Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Maschinen und Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen trieb ein Einbrecher in einer Kleingartenanlage im Erfurter Süden sein Unwesen. Der Unbekannte war unbemerkt auf zwei Gartengrundstücke gelangt und brach die Türen zu den Lauben auf. Auf der Suche nach Beute wurde er fündig. Eine Handkreissäge, Schleifgerät und diverses Werkzeug im Gesamtwert von 700 Euro wanderten in seine Taschen. Er hinterließ zudem einen Schaden in Höhe von 200 Euro. Der 76-jährige Eigentümer eines Gartens bemerkte den Einbruch Dienstagnachmittag und informierte die Polizei. (SE)

