POL-F: 231229 - 2236 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mann mit Betäubungsmittel festgenommen

Frankfurt (ots) - (dr) Gestern Nachmittag (28. Dezember 2023) stürzte an der Borsigallee in einer U-Bahn ein Fahrgast, als ein Autofahrer einen Verkehrsverstoß beging. Der gestürzte Mann verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete. Nach derzeitigen Erkenntnissen wendete gegen 16:50 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Höhe der Borsigallee 11 ...

