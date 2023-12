Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231229 - 2233 Frankfurt - Seckbach: Fahrgast stürzt nach Unfallflucht

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag (28. Dezember 2023) stürzte an der Borsigallee in einer U-Bahn ein Fahrgast, als ein Autofahrer einen Verkehrsverstoß beging. Der gestürzte Mann verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wendete gegen 16:50 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Höhe der Borsigallee 11 verbotswidrig sein Fahrzeug und nahm dadurch einer U-Bahn der Linie 4, die in Fahrtrichtung "Am Erlenbruch" unterwegs war, die Vorfahrt. Der U-Bahnfahrer führte eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wodurch ein 51-jähriger Fahrgast stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Der verständigte Rettungsdienst nahm später die medizinische Versorgung vor.

Der Fahrer des Pkw setzte hingegen nach dem Wendemanöver seine Fahrt in Richtung "Vilbeler Landstraße" fort, ohne anzuhalten. Über das Fahrzeug und den Fahrer ist bislang nichts bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim 18. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

