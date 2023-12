Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231229 - 2232 Frankfurt - Nordend: Verkehrsunfall am Bahnübergang

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstagvormittag (28. Dezember 2023) ereignete sich an der U-Bahnhaltestelle "Dornbusch" ein Unfall, bei dem eine Fußgängerin mit einer U-Bahn zusammenstieß und sich diverse Verletzungen zuzog.

Eine 29-jährige Frau betrat gegen 09:40 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang an der U-Bahnhaltestelle "Dornbusch". Für sie soll die Ampel rot angezeigt haben. Zu diesem Zeitpunkt fuhr an der Haltestelle eine U-Bahn der Linie 2 in nördlicher Fahrtrichtung ein, welche die Fußgängerin seitlich erfasste, sodass sie nach hinten taumelte.

Nach Alarmierung des Rettungsdienstes kam die durch den Zusammenprall am Kopf und im Gesicht verletzte Frau zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Kurzzeitig kam es zur Sperrung der Eschersheimer Landstraße. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell