POL-DO: Schwerer Unfall auf der A1: Fahrtrichtung Bremen weiter voll gesperrt - Bergung und Abpumpen dauern bis in die späten Abendstunden

Lfd. Nr.: 1073

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 in Richtung Bremen in Höhe Holzwickede am heutigen Mittwoch (8. November) ist die Autobahn noch immer zwischen dem Westhofener Kreuz und dem Kreuz Dortmund/Unna in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Köln wird nun (ca. 16:30 Uhr) freigegeben. Es kann allerdings sein, dass auch diese Richtungsfahrbahn unter Umständen noch mal situationsbedingt gesperrt werden muss.

Die Polizei Dortmund bittet alle Verkehrsteilnehmenden, die Umleitungsempfehlung weiterhin zu nutzen, sprich den gesperrten Bereich bereits ab dem Kamener Kreuz via A2 (FR Oberhausen) bis Dortmund-Nordwest und weiter über die A45 (FR Frankfurt) zu umfahren.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 50-jähriger Sattelzugfahrer (schwer verletzt) ein Stauende übersehen und touchierte bei einer Ausweichbewegung das Fahrzeug einer 37-Jährigen (leicht verletzt). Der Sattelzug kippte schlussendlich auf die linke Fahrzeugseite. Er ist beladen mit dem Gefahrgut Natriumhydrogensulfit.

Um den Sattelzug zu bergen, muss dessen Ladung zunächst abgepumpt werden. Im Anschluss wird das Fahrzeug abgeschleppt. Diese Arbeiten werden wahrscheinlich mindestens bis in die späten Abendstunden andauern.

