Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Hochwasser: Pegel weiter auf hohem Niveau Für Freitag neue Niederschläge angekündigt - Großeinsatzlage bleibt bestehen

Kreis Soest (ots)

Kreis Soest (kso.2023.12.27.428.bika). Auch wenn die Pegel an den Flüssen und Bächen sinken, liegen sie dennoch weiter auf hohem Niveau. Neue Niederschläge können die Hochwasserlage im Kreis Soest schnell wieder verschärfen. Dies gilt insbesondere für die Lippe und die Glenne. Weil für Freitag, 29. Dezember, durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) neue Regenschauer angekündigt sind, ist die Entscheidung im Krisenstab des Kreises Soest gefallen, die Großeinsatzlage weiter aufrecht zu erhalten. Während sich die Lage in anderen Teilen des Kreises Soest deutlich entspannt hat, liegen die Einsatz-Schwerpunkte nach wie vor in Lippstadt und Lippetal. Immerhin: Der Pegel der Glenne (Lippstadt) ist inzwischen auf 3,61 Meter gesunken, auch der Pegel in Lippetal-Kesseler ist wieder unter den Hochwasser-Informationswert 3 zurückgegangen. Probleme bereitet weiterhin der hohe Grundwasserspiegel: "Viele Keller sind vollgelaufen", berichtet Kreisbrandmeister Thomas Wienecke und rät unbedingt zur Vorsicht: "Überschwemmte Kellerräume sollten auf keinen Fall betreten werden. Betroffene sollten unbedingt die Feuerwehr rufen, die dann weiterhilft." Kreisweit kam es seit Freitag, 22. Dezember, zu mehr als 330 hochwasserbedingten Einsätzen. Aus einigen Kommunen gibt es gute Nachrichten: Neben den Warnungen für Geseke und Erwitte sind auch die Warnungen für den Warsteiner Raum inzwischen wieder zurückgenommen worden. Überall wird die Lage von den Einsatzkräften und den zuständigen Behörden aber aufmerksam beobachtet. Zur Erfassung der Lage werden auch die Drohnen der Drohneneinheit Kreis Soest eingesetzt. Die Bilder helfen den Einsatzkräften und der Unteren Wasserbehörde bei der Einschätzung enorm weiter. In den vergangenen Tagen wurde die Arbeit der Drohneneinheit jedoch durch zivile Drohnen massiv gestört. Deshalb weist die Einsatzleitung darauf hin, dass es verboten ist, mit zivilen Drohnen über die Hochwasser-Einsatzstellen zu fliegen. Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus der Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO). Folgende Straßen im Kreisgebiet sind gesperrt: Bad Sassendorf, Gabrechter Weg Ense, Haus Füchten, Füchtener Straße/Bahnübergang/Ruhrwiesen Erwitte K48 Weckinghauser Weg Geseke, Verlarer Weg Lippstadt, Glaseweg Lippstadt, Hellinghauser Weg Lippstadt, Zur neuen Brücke Lippstadt, Schleusenstraße Lippstadt, Amtswiesen Lippstadt, Postweg Lippstadt, Hermann Löns Weg / Vosskamp Lippstadt, Suderlagerweg / Alter Schulweg Lippstadt, Eichenweg Lippstadt, Lambertweg halbseitig Lippstadt, Biedermeierstraße Lippstadt, Holzstraße Lippstadt, Im Nahtfeld Lippstadt, Benninghauser Heide Lippstadt, Auf der Hude Lippstadt, An der Ausschacht Lippstadt, Düning Lippstadt, Friedhardtkirchner Straße Lippetal, Kesseler Straße Lippetal, Lippstädter Straße Lippetal, Sandweg Soest, Thöningser Straße Wickede, Echthausen, Ruhrstraße

Original-Content von: Feuerwehren des Kreises Soest, übermittelt durch news aktuell