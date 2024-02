Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Erneute Einbrüche in die Janusz-Korczak-Schule in Wolgast

Wolgast (ots)

Am vergangenen Wochenende, den 23.02.2024 sowie den 24.02.2024 kam es erneut zu Einbrüchen in die Janusz-Korczak-Schule in Wolgast.

Am 23.02.2024 gegen 22:20 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wolgast aufgrund einer Alarmauslösung zur Janusz-Korczak-Schule nach Wolgast gerufen. Beim Umlaufen des Gebäudes konnte festgestellt werden, dass eines der Fenster zerstört wurde, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Bei der weiteren Durchsuchung des Schulgebäudes konnten keine Personen, die sich unberechtigt im Gebäude aufhielten, festgestellt werden. Ein Stehlschaden entstand nicht.

Am 24.02.2024 gegen 12:30 Uhr teilte ein Passant verdächtige Geräusche vom Gelände der Schule mit. Da er Kenntnis über die Einbrüche der jüngsten Vergangenheit hatte, begab sich der Hinweisgeber in Richtung des Schulgeländes. Dort beobachtete er mehrere Jugendliche, die sich vom Schulgelände entfernten. Dabei erkannte er jedoch keine direkte Tathandlung. Eintreffende Polizeibeamte stellten fest, dass sich Tatverdächtige erneut gewaltsam Zugang zur Schule verschafft und dabei die Umfriedung sowie Gegenstände im Inneren der Schule beschädigt hatten. Nach aktuellem Stand wird der Gesamtschaden auf 25 Euro geschätzt.

Bereits am 18.02.2024 und am 20.02.2024 kam es zu Einbrüchen in die Wolgaster Förderschule. Infolgedessen wurden verschiedene Räumen verwüstet und Gegenstände im Schulgebäude sowie auf dem Außengelände der Schule beschädigt. In beiden vorangegangen Fällen wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich in den beiden Fällen auf ungefähr 2.000 Euro.

Am 20.02.2024 gegen 06:00 Uhr teilte eine Hinweisgeberin außerdem mit, dass sich Graffiti an der Sporthalle der Janusz-Korczak-Schule befinden. Die Tür der Sporthalle wurde in schwarzer Farbe mit den Zahlen 157, einem Hakenkreuz in den Ausmaßen 40cm x 40cm sowie dem Schriftzug "FUCK COPS" besprüht. An der rechtsseitig befindlichen Fassade der Sporthalle ist außerdem mit blauer Farbe der Schriftzug "A.C.A.B." zu lesen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob die Graffiti im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen, wird aktuell noch geprüft. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiterhin an. Es konnten diverse Spuren am Tatort gesichert werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wird von einem Zusammenhang der Einbrüche ausgegangen.

Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-224, der Onlinewache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell