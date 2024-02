Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Familienstreit in Torgelow eskaliert - 38-Jähriger wird aus dem Fenster gestoßen

Torgelow (ots)

Heute (22.02.2024) gegen 04:55 Uhr teilte die Rettungsleitstelle eine schwer verletzte Person in der Albert-Einstein-Straße in Torgelow mit. Nach ersten Erkenntnissen haben sich der 33-jährige deutsche Beschuldigte sowie der 38-jährige deutsche Geschädigte gemeinsam in einer Wohnung aufgehalten. Die Situation eskalierte nach einer verbalen Streitigkeit, wobei der 33-Jährige den 38-Jährigen durch ein geöffnetes Fenster nach draußen stieß. Dabei fiel der Geschädigte aus einer Höhe von 2,5 m auf eine Grünfläche. Infolge dessen musste der 38-jährige Mann schwerverletzt mittels Hubschrauber in das Uniklinikum Greifswald verbracht werden. Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und ermittelt nun gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen.

