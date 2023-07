Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in Kiosk - Gullideckel durch Schaufenster geworfen

Nettetal-Breyell (ots)

Am 31.07.23, gegen 01:00 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Gullideckel in das Schaufenster eines Kiosks am Lambertimarkt in Breyell. Anschließend betrat er durch das zerstörte Fenster das Geschäft und entwendete mehrere Gegenstände aus einem Regal. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er war während der Tat unter anderem mit einem hellen Oberteil und Flip-Flops bekleidet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 02162 / 377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (729)

