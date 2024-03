POL-ST: Kreis Steinfurt, Polizeikriminalstatistik 2023, Einladung zur Pressekonferenz

Ladbergen, Rheine, Steinfurt (ots) - In Ladbergen, Rheine und Steinfurt hat es in den vergangenen Tagen Diebstähle aus Fahrzeugen gegeben. In Ladbergen wurde die Glasscheibe in der Hecktür eines Opel Vivaro eingeschlagen. Die Tat ereignete sich an der Straße Huckrieden Esch in der Zeit zwischen Donnerstag (21.03.24), 22.30 Uhr und Freitag (22.03.23), 07.40 Uhr. Aus dem Transporter stahlen unbekannte Täter mehrere ...

mehr