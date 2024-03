Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Rheine, Steinfurt, mehrere Autoaufbrüche

Ladbergen, Rheine, Steinfurt (ots)

In Ladbergen, Rheine und Steinfurt hat es in den vergangenen Tagen Diebstähle aus Fahrzeugen gegeben. In Ladbergen wurde die Glasscheibe in der Hecktür eines Opel Vivaro eingeschlagen. Die Tat ereignete sich an der Straße Huckrieden Esch in der Zeit zwischen Donnerstag (21.03.24), 22.30 Uhr und Freitag (22.03.23), 07.40 Uhr. Aus dem Transporter stahlen unbekannte Täter mehrere Maschinen. Der Wert liegt schätzungsweise im oberen vierstelligen Bereich.

Im Osten von Rheine sind zwischen Samstag (23.03.24) und Sonntag (24.03.24) vier Autos aufgebrochen worden. An der Jahnstraße wurde an einem schwarzen Hyundai, der in einer Hofeinfahrt abgestellt war, eine rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen 22.00 Uhr am Samstagabend und 08.00 Uhr am nächsten Morgen. Aus dem Auto stahlen die unbekannten Täter einen Beutel mit Kleingeld. An der Salzbergener Straße, Höhe Lessingstraße, schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 22.00 Uhr am Samstag und 12.10 Uhr am Sonntag die Scheibe auf der Fahrerseite eines schwarzen Opel ein. Es wurde eine Geldbörse mit Bargeld entwendet. An der Berbomstiege, nahe der Kreuzung mit der Unlandstraße, wurde die Seitenscheibe eines grauen VW zerstört. Die Tat fand zwischen 18.45 Uhr am Samstag und 10.00 Uhr am Sonntagmorgen statt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Wagen nichts gestohlen. An der Stoverner Straße, zwischen Hünenborgstraße und Königseschstraße, zerstörten unbekannten Täter die Scheibe auf der Beifahrerseite eines schwarzen Mercedes. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 12.00 Uhr am Sonntag. Aus dem Auto wurde ein Ipad gestohlen.

In Steinfurt-Borghorst hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Montag (25.03.24), 07.15 Uhr an der Gräfin-Bertha-Straße, nahe Königsallee, die Seitentür eines Autos auf. Aus dem Mercedes-Sprinter stahlen die Täter Werkzeuge im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Ebenfalls an der Gräfin-Bertha-Straße, nur wenige Meter weiter in Richtung der Straße Overhege, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Montagmorgen, 06.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Transporter. Aus diesem wurden Werkzeuge schätzungsweise im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags gestohlen.

Die Polizei ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen. Hinweise von Zeugen nehmen die Wachen in Lengerich für Ladbergen (Telefon 05481/9337-4515), in Rheine (Telefon 05971/938-4215) und in Steinfurt (Telefon 02551/15-4115) entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell