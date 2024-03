Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schwerer Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (24.03.) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall an die Straße Dörnebrink gerufen worden. Dort lag ein Fahrzeug im Graben. Als die eingesetzten Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie den VW Passat in Höhe der Hausnummer 19 im Graben. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Die Polizisten trafen den 23-jährigen Ibbenbürener kurz danach an seiner Wohnanschrift an. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den Mann schwerverletzt in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 23-Jährige gegen 07.30 Uhr in Fahrtrichtung Ostring. In einer leichten Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem VW und kam im Graben zum Stehen. Der Schaden liegt geschätzt bei etwa 10.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

