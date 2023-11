Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Dienstag (21.11.2023) gegen 17:00 Uhr in der Leonberger Straße kam. Eine noch unbekannte Fahrerin eines dunklen Kleinwagens fuhr vom Fahrbahnrand aus einer Parklücke heraus. Mutmaßlich, da sie dies sehr zügig tat, geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Eine dort fahrende 29-jährige KIA-Lenkerin musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision mit der Unbekannten zu verhindern. Ein hinter ihr fahrender 16 Jahre alter Motorradlenker erkannte das Bremsmanöver mutmaßlich zu spät und fuhr auf den KIA auf. Die Unbekannte setzte unterdessen ihre Fahrt in Richtung Bahnhof fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

