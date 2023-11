Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Neuhausen auf den Fildern: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn führt zu kilometerlangem Stau

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 28 Jahre alte VW-Tiguan-Lenkerin am Mittwoch (22.11.2023) von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, nachdem sie gegen 07:10 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Gegen 06:55 Uhr wollte ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen von der rechten Fahrspur nach rechts auf den Verflechtungsstreifen wechseln. Hierbei übersah er mutmaßlich eine dort fahrende 59-jährige VW-Polo-Lenkerin. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, die in der Folge auf dem Verflechtungsstreifen zum Stehen kamen.

Kurz darauf wollte die 28-Jährige ihrerseits ebenfalls nach rechts auf die Überleitung wechseln und übersah dabei vermutlich den dort unfallbedingt stehenden Lkw mit Sattelauflieger. In der Folge kollidierte der VW Tiguan mutmaßlich nahezu ungebremst mit dem Sattelauflieger.

Die 28-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt. Der Lkw und der VW Tiguan mussten abgeschleppt werden. Hierfür war ein Kran eingesetzt.

Für etwa 50 Minuten musste die BAB 8 in Richtung München voll gesperrt werden. Erst gegen 12:45 Uhr konnten schließlich alle Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Es kam bis dahin zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell