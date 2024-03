Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Kindergarten

Lotte (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (19.03.), 18.00 Uhr bis Dienstag (20.03.), 07.00 Uhr in den Kindergarten an der Straße Widum eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Dort öffneten sie diverse Türen und Schränke und durchwühlten diese. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell