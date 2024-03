Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pedelecfahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (20.03.) ist es gegen 09.40 Uhr auf der Osnabrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecs gekommen. Ein 47-jähriger Mettinger fuhr mit einem dreirädrigen Pedelec auf dem Fahrradstreifen der Osnabrücker Straße in Richtung Innenstadt. Ersten Ermittlungen zufolge bog eine 78-Jährige mit ihrem Pedelec in Höhe der Einmündung Am Sonnenhügel nach rechts auf die Osnabrücker Straße und fuhr vor dem 47-Jährigen. Dieser wollte die 78-Jährige dann überholen und touchierte ihr Rad. Daraufhin stürzten beide. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, die 78-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

