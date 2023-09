Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230925.4 Kiel: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Kiel (ots)

Im Kirchenweg kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Straßenraub. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Der 48-jährige Geschädigte ging nach eigenen Angaben um 22:30 Uhr die Straße Kirchenweg entlang, als sich ihm eine nur vom Sehen her bekannte männliche Person in den Weg stellte und nach Geld fragte. Nachdem der Geschädigte dies verneinte, sei die Person vom Fahrrad abgestiegen und habe den Geschädigten durchsuchen wollen. Der Geschädigte habe dann laut geschrien und sei daraufhin von dem Unbekannten mehrfach geschlagen worden. Im Anschluss habe der Täter ihm den mitgeführten Rucksack entrissen. Der Täter sei dann über die Elisabethstraße in Richtung Preetzer Straße geflüchtet.

Der Geschädigte beschrieb den ca. 35 Jahre alten Täter als ca. 165 cm groß und von schlanker Statur. Er soll kurze schwarze Haare und einen Vollbart gehabt haben, zudem habe er gebrochen Deutsch gesprochen. Er soll ein altes Fahrrad mitgeführt haben. Zur Bekleidung konnte der Geschädigte keine Angaben machen.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sofern sie noch nicht von der Polizei befragt wurden, sich umgehend bei der Kriminalpolizei zu melden. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell