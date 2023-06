Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung durch Brandlegung

Offenburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Nachdem am Mittwochabend ein 32-jähriger vor einem Café in der Freiburger Straße durch sein aggressives Verhalten auffällig geworden ist, wurde die Polizei alarmiert. Bei Ankunft der Beamten wurde ein beschädigter und angezündeter Sonnenschirm vorgefunden. Da bereits am Vorabend ähnliche Vorkommnisse in der Stadtmitte festgestellt worden sind, wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. /ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell