Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Ingewahrsamnahme

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr kam es in einem Innenhof in der Römerstraße zu einem Gelage mehrerer alkoholisierter Männer. Nach verbalen Streitigkeiten soll sich ein 28-Jähriger offenbar selbstverschuldet verletzt haben. Der stark alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Während der ärztlichen Behandlung zeigte er sich weiterhin aggressiv. Letztlich hat ihm das ausufernde Verhalten eine Nacht im Polizeigewahrsam eingebracht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell