Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

Am Donnerstag (21.03.24) schlugen zwischen 18.30 und 22.30 Uhr Unbekannte eine Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus in der Liobastraße ein und gelangten so in das Haus. Hier wurden die Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck. Der genaue Schaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Nach ersten Ermittlungen dürften sich der oder die Täter beim Einschlagen der Fensterscheibe verletzt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Rheine unter 05971- 9384215 zu melden.

