POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzten Pedelec-Fahrer

Huntlosen: Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 17.02.2024, um 04:35 Uhr ist es in Huntlosen auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der zunächst unbekannte 24jährige Fahrzeugführer eines Mercedes aus der Gemeinde Großenkneten befuhr die Hatter Straße aus Sandhatten kommend in Richtung Huntlosen. Ortseingang Huntlosen auf Höhe der Amelhauser Straße kommt er dann nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Zaun eines Grundstückes in der Bahnhofstraße. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, lies seinen Pkw jedoch zurück. Am Morgen meldete sich der 24-jährige bei der Polizei als verantwortlicher Fahrzeugführer. Da dieser zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurden für die weiteren Ermittlungen zwei Blutproben von dem Fahrzeugführer genommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Ahlhorn unter 04435-973850 zu melden.

Dötlingen: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Pedelec-Fahrer Am Freitag, den 23.02.2024, um 08:40 Uhr ist es in Dötlingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Pedelec-Fahrer gekommen. Ein 74jähriger Fahrer eines Opel aus der Gemeinde Dötlingen ist vom Dötlinger Weg nach rechts auf die Bundestraße eingefahren und hat dabei einen 21jährigen Pedelec-Fahrer aus Wildeshausen übersehen, der von links kommend den Radweg benutzt habe. Es ist zum Zusammenstoß gekommen, bei dem sich der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zuzog und vorsorglich im Krankenhaus untersucht wurde. Am Pkw und dem Pedelec entstand nur geringer Sachschaden.

