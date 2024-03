Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Stromkabel entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (22.03.), 16.15 Uhr bis Montag (25.03.), 06.40 Uhr an der Gillmannstraße ein Stromkabel entwendet. Das etwa 230 Meter lange Kabel hatte an einer Baustelle in Höhe der Hausnummer 100 zwei Stromkästen verbunden. Die Unbekannten durchtrennten das Kabel an den Kästen und entwendeten dieses. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen vierstelligen Euro-bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell