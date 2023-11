Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 19.11.2023, wurde eine 30 Jahre alte Joggerin gegen 07:40 Uhr in Mainz, An der Allee, von einem männlichen Täter von hinten angegriffen und zu Boden gerissen. Vermutlich ihrer Gegenwehr geschuldet, flüchtete der Angreifer nach kurzem Gerangel Richtung Gonsenheimer Spieß, dann verlor ihn die Zeugin aus den Augen.

Der Angreifer soll ca. 1,65 - 1,70 Meter groß und schätzungsweise zwischen 30-35 Jahre alt gewesen sein. Er war von schmaler Statur und hatte dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart und ein südeuropäisches Aussehen. Laut der Zeugin trug er zur Tatzeit eine dunkle Jacke und roch auffällig nach After Shave. Die Zeugin wurde durch die Tat leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder Augenzeuge wurde wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 2 der Kriminaldirektion Mainz, unter der Rufnummer 06131/ 65-3645 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell