Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahndung nach zwei bewaffneten Banküberfällen auf Volksbank Alzey-Worms

Mainz - Worms (ots)

Die Staatsanwaltschaft Mainz und die Zentrale Kriminalinspektion Mainz bitten um Ihre Mithilfe bei Ermittlungen zu zwei Banküberfällen zum Nachteil der Volksbank Worms-Herrnsheim durch einen bislang unbekannten Täter. Von der Volksbank Alzey-Worms wurden 10.000,- EUR als Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen. Die beiden Banküberfälle werden am 29.11.2023 um 20.15 Uhr in der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF vorgestellt.

Sachverhaltsbeschreibung:

Eine männliche Person betrat in beiden Fällen die Bankfiliale mit einer Schusswaffe und bedrohte die anwesenden Mitarbeiter sowie Kunden. Unter Vorhalt der Waffe forderte er Bargeld aus dem Banktresor. Nachdem ihm beim ersten Fall das Bargeld in eine von ihm mitgeführte Papiertüte gepackt wurde, flüchtete er mit dem Geld. Beim zweiten Fall floh der Täter ohne Beute, da die Bankfiliale inzwischen kein Bargeld mehr vorrätig hat. Die erste Tat ereignete sich am Donnerstagnachmittag, dem 06.01.2022 gegen 17.55 Uhr. Am 22.12.2022, ebenfalls einem Donnerstagnachmittag, ereignete sich die zweite Tat gegen 18.00 Uhr. Aufgrund der Gesamtumstände ist anzunehmen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:

Aus der Videoaufzeichnung und den Zeugenaussagen ergibt sich die folgende Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 170 cm - trug eine Silikonmaske (Gesicht eines Mannes) - dunkelfarbene Bekleidung - Handschuhe - schwarze Pistole - sprach Hochdeutsch - führte in beiden Fällen eine Tüte mit

(Fall 1: braune Papiertüte mit DM-Logo, Fall 2: graue Tüte mit Aldi-Logo)

Gesuchte Hinweise

Wer kennt eine Person, bei der es sich um den Täter handeln könnte? Wer hat zu den Tatzeiten auffällige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der hier vorliegenden Tat stehen könnten?

Fotos des Täters mit Maske und der Pistole finden Sie auf unserer Fahndungsseite: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-e6e4e477da6b4b0a2589e0011b3fa824

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell