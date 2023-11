POL-PPMZ: Aktuell: Warnung vor Callcenterbetrügern

Mainz (ots) - Bei Erdarbeiten in seinem Garten in Weisenau entdeckte ein Hausbesitzer am Mittwoch Nachmittag einen ca. 20 cm großen bombenähnlichen Gegenstand im Erdreich und informierte umgehend die Polizei. Gleichzeitig übermittelte er auch mehrere Lichtbilder des Gegenstandes. Der Bereich wurde durch die eingesetzten Beamten zunächst großräumig abgesperrt, die Feuerwehr und der Katastrophenschutz hinzugezogen. ...

