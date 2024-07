Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung mittels Glasflasche an vier Fahrzeugen

Speyer (ots)

Am Montag gegen 11:35 Uhr zog ein 25-jähriger Mann mit einer zerbrochenen Glasflasche durch den Fliederweg und beschädigte drei geparkte Fahrzeuge. Anschließend begab sich der Mann in die Spaldinger Straße und zerkratzte auch hier einen Pkw. Der 25-Jährige wurde durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen. Da der junge Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste er zunächst zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde der 25-Jährige auf Grund seines Gesundheitszustands an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Speyer überstellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

