Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinniedesheim - Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Kleinniedesheim (ots)

Am heutigen Montag, den 22.07.2024, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bobenheimer Straße in Kleinniedesheim. Ein Motorradfahrer befuhr die L457/Bobenheimer Straße aus Richtung Bobenheim-Roxheim kommend in Richtung Ortsmitte. Aus der untergeordneten Johannes-Mehring-Straße bog eine PKW-Fahrerin auf die Bobenheimer Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen Motorrad und PKW, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der genaue Unfallhergang ist Teil der Ermittlungen.

