POL-MI: Einbruch in Baumarkt gemeldet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum Samstag, 18 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr in den an der Straße "Alter Rehmer Weg" gelegenen "Sonderpreis Baumarkt" eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge begaben sich die Kriminellen zunächst auf den Parkplatz des Geschäftskomplexes und verschafften sich anschließend über das Tor des Außenbereichs Zutritt zum Betriebsgelände des Baumarktes. Dort brachen sie schließlich ein Fenster auf, um in das Gebäude einzusteigen und den Aufenthaltsraum sowie ein Büro nach Wertgegenständen zu durchsuchen. In diesem Zusammenhang versuchte man einen Tresor aus dem Gebäude zu bringen, scheiterte jedoch an diesem Vorhaben. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurde festgestellt, dass die Täter offenbar keine Wertgegenstände erbeuten konnten.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

