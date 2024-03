LPI-J: Presse PI Apolda

Jena (ots) - Einbruchversuch in Getränkemarkt In der Nacht von Freitag zu Samstag machten sich unbekannte Täter am Fenster eines Getränkemarktes in der Saasaer Straße in Eisenberg zu schaffen. Trotz massiver Beschädigungen an dem extra gesicherten Fenster gelang ein Zutritt ins Gebäude nicht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen, welche Feststellungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am ...

mehr