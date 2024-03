Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet und davongefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Eine 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades war am Donnerstagnachmittag auf der August-Bebel-Straße in Richtung Breiter Weg unterwegs. Aus dem breiten Weg bog sodann, ohne auf die vorfahrtsberechtigte Kradfahrerin zu achten, ein unbekannter Pkw in der Farbe Silber und bog nach links ab. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Zweiradfahrerin nach rechts aus, kam hierbei jedoch zu Fall und stieß gegen einen Stromkasten. Dadurch wurde das Moped beschädigt, die Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw indes setzte seine Fahrt pflichtwidrig und unbeirrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeteten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 55145/2024, zu melden.

