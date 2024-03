Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über Fuß gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Weil eine 73-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler-Benz am Donnerstagabend Gepäck in den Kofferraum laden wollte, fuhr sie in der Schillerstraße noch ein Stück vorwärts. Dies kündigte sie auch gegenüber den Personen im Nahbereich des Pkw an. Trotz dessen bleib eine 79-Jährige stehen, sodass das linke Hinterrad des Fahrzeuges ihr über den Fuß fuhr. In Folge dessen verletzte sich die Frau und musste medizinisch behandelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell