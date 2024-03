Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung im Discounter

Jena (ots)

Donnerstagmittag eskalierte eine Situation in einem Discounter im Steinweg. Ein Mitarbeiter wurde durch einen 17-Jährigen in ein Streitgespräch verwickelt. Der Mitarbeiter signalisierte dem jungen Mann, dass dieser sich so nicht aufführen könne. Als Reaktion darauf versuchte der 17-Jährige den Mitarbeiter zu schlagen, dieser konnte jedoch ausweichen. Ein zweiter, unbekannter Täter kam dann hinzu und schlug, gemeinschaftlich mit dem 17-Jährigen, auf den Mitarbeiter ein, bis dieser zu Boden ging. Im Rahmen der Fahndung konnte der 17-jährige Täter gestellt werden. Der zweite Täter entkam vorerst unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell