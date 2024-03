Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach erneutem Diebstahl von Crossmaschinen

Weimar (ots)

Erneut entwendeten Langfinger von einem Firmengelände sowie aus dem Verkaufsraum eines Motorradhändlers in der Straße Lützendorf in Weimar mehrere Crossmotorräder. Zwischen Donnerstagabend, dem 29.02.2024 21:50 Uhr, und Freitagmorgen, 08:25 Uhr, begaben sich der oder die unbekannten Täter über eine Böschung, welche direkt neben der Bundesstraße 7 ist, auf das umfriedete Grundstück und in der Folge in den Verkaufsraum. Im Anschluss entwendeten die Täter insgesamt zwölf Crossmotorräder und entfernten sich unerkannt. Das Beutegut hat einen Gesamtwert in sechsstelliger Höhe. Aufgrund der Logistik wird vermutet, dass die Täter zum Abtransport ein oder mehrere Fahrzeuge nutzten. Auch wird davon ausgegangen, dass die Fahrzeuge, zumindest temporär, auf der Bundesstraße abgestellt waren. Für die weiteren Ermittlungen und Klärung der Sachlage, auch was die vermeintlichen Täterfahrzeuge auf der Bundesstraße anbelangt, sucht die Kripo Weimar daher Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03643 882 0 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 55752/2024, zu melden.

