LPI-J: Medizinischer Notfall verursacht Unfall

Weimar (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein Lkw die Berkaer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Rainer-Maria-Rilke-Straße bog er nach rechts ab und touchierte dabei mit der rechten Fahrzeugseite die Fußgängerampel. Ob der Fahrer den Unfall mitbekam, ist nicht bekannt, er fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An der Lichtzeichenanlage entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

