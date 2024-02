Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere PKW-Aufbrüche in Paderborn und Bad Lippspringe - Polizei sucht Zeugen

Kreis Paderborn (ots)

Im Zeitraum vom 19.- 21.02.2024 brachen Unbekannte insgesamt fünf Fahrzeuge in Bad Lippspringe und Paderborn auf und flohen in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum zwischen Montag, 19.02.2024 und Dienstag, 20.02.2024 kam es zu zwei PKW-Aufbrüchen in Bad Lippspringe. Der oder die Täter stahlen aus einem BMW-Kombi an der Dr. Pieper Straße das Navigationsgerät. An der Detmolder Straße brachen Unbekannte einen weiteren BMW auf und entwendeten Radio, Lenkrad und Navigationsgerät. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 11.500 Euro.

Zu weiteren Autoaufbrüchen kam es in Paderborn zwischen dem 20. und 21.02.2024. Unbekannte brachen insgesamt drei BMW auf in den Straßen Am Pohlweg, Im Lichtenfelde und am Vonderbeckweg auf. Sie entwendeten Lenkrad, und Armaturteile. Der Schaden liegt insgesamt bei rund 8.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen und/oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251 306-0.

