POL-PB: Betrug am Telefon - Polizei warnt eindringlich vor unterschiedlichen Maschen

Kreis Paderborn (ots)

(md) Täter versuchen immer wieder, mit unterschiedlichen Methoden, am Telefon Geld zu erbeuten. Im Kreis Paderborn kam es erneut zu entsprechenden Vorfällen.

Am gestrigen Mittwochnachmittag (21.02.2024) erhielt eine 68-jährige Dame aus Paderborn einen Anruf, bei dem sich eine weinerliche Frauenstimme meldete. Dann habe ein Mann das Gespräch weitergeführt und behauptet, die Tochter der Dame habe ein Kind angefahren, das momentan notoperiert würde. Durch die Zahlung von 60.000 Euro könne sie verhindern, dass ihre Tochter in Untersuchungshaft müsse. Der Anrufer baute zusätzlich Druck auf, indem er behauptete, das Geld müsse innerhalb der kommenden Stunde übergeben werden. Die Seniorin ließ sich nicht weiter darauf ein und beendet das Telefonat.

Außerdem meldete sich gestern eine Dame bei der Polizei, die einen Anruf auf dem Festnetzt bekam. Eine Computerstimme forderte sie auf:" An alle Pflegebedürftigen in unserem Land, Ihnen steht Geld zu, für nähere Infos wählen sie bitte die Eins." Die Frau reagierte richtig und legte auf.

Ebenfalls am Mittwoch, 21.02.2024, rief ein angeblicher Mitarbeiter der Postbank bei seinem potenziellen Opfer an. Er melde sich bei der 58-Jährigen, weil jemand Zugriff auf ihr Konto erlangen wolle. Die Frau autorisierte daraufhin eine Überweisung in vierstelliger Höhe und löschte, wie vom angeblichen Bankmitarbeiter gefordert, die App von ihrem Handy. Nach dem Telefonat kam ihr die Sache merkwürdig vor und sie ließ ihr Konto von der "richtigen Bank" sperren und kontaktierte die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich:

- Fallen Sie nicht auf kriminelle Maschen am Telefon herein! - Es handelt sich in solchen Fällen zu 100 Prozent um Betrüger! - Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein! - Legen Sie sofort auf!

Weitere Hinweise zu unterschiedlichen Betrugsmaschen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

