Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Linienbus - hoher Sachschaden

K22 bei Branderode (ots)

Hoher Sachschaden und glücklicherweise keine verletzten Personen, waren das Ergebnis eines Unfalls mit einem Linienbus am gestrigen Abend im Landkreis Nordhausen. Auf der K22 am Abzweig Branderode kam ein Elektro-Linienbus, ohne Fahrgäste, von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Eine Betonbrücke stoppte den Bus, welcher dann auf die Seite kippte. Der Busfahrer blieb durch den Unfall unverletzt, musste aber durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Am Bus entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 600.000 Euro. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden. Es kam durch Sperrungen und Bergemaßnahmen zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

