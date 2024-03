LPI-J: Überholmanöver mit Folgen

Jena (ots) - Sowohl in der Golsmdorfer Straße als auch in der Beutnitzer Straße brachten Unbekannte mehrere Graffiti an Hausfassaden auf. Sowohl das Konterfei von grünen Männchen, eine Zahlenkombination mit politischem Bezug sowie die Freiheitsforderung, ebenfalls mit linkspolitischem Bezug, zieren nunmehr die Gegend. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

