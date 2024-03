Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Einbruchversuch in Getränkemarkt

In der Nacht von Freitag zu Samstag machten sich unbekannte Täter am Fenster eines Getränkemarktes in der Saasaer Straße in Eisenberg zu schaffen. Trotz massiver Beschädigungen an dem extra gesicherten Fenster gelang ein Zutritt ins Gebäude nicht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen, welche Feststellungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Tatort oder im Nahbereich gemacht haben.

Informationen nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Tel. 036428/640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

